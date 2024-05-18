Kırıkkale\'de FETÖ üyesi olan hakim cezaevine teslim edildi

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Kırıkkale'de FETÖ üyesi olmak suçundan meslekten ihraç edilen hakim, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen ve meslekten ihraç edilen hakim A.K., yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde yakalandı. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması bulunan hakim, emniyetteki işlemlerin ardından Keskin T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE