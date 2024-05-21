Kırıkkale\'de Firari Hükümlü Başkasının Kimliğiyle Yakalandı

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Kırıkkale'de hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, başkasına ait kimlik kartıyla kaçmaya çalışırken polise yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 9 ayrı hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan aranma kaydı bulunan ve 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.B., başkasına ait kimlik kartıyla kaçmaya çalışırken polise yakalandı. Firari şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE