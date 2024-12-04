Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale\'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan M.D. jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

04.12.2024 18:32
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Kırıkkale'de kasten yaralama suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, kasten adam yaralama suçundan hakkında 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.D. (45), jandarma ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı. Hükümlü, yapılan işlemlerin ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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