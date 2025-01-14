Kırıkkale'de Hayvan Hırsızları Tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Hayvan Hırsızları Tutuklandı

Kırıkkale\'de Hayvan Hırsızları Tutuklandı

Ahırdan büyükbaş hayvan çalan 4 hırsız yakalanıp cezaevine gönderildi, hayvan sahibine teslim edildi.

14.01.2025 22:30
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Kırıkkale'de ahırdan 1 adet büyükbaş hayvan çalan 4 hırsızlık zanlısı, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Çullu Mahallesi'nde yaşayan H.E. (52) isimli şahıs, ahırından bir büyükbaş hayvanın çalındığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, çalınan hayvanın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu hırsızların kimliklerini tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda V.A. (24), B.G. (35), S.U. (25) ve A.D. (32) isimli şüpheliler gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Delice Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Çalınan büyükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Hayvan Hırsızları Tutuklandı - Son Dakika

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