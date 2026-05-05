Kırıkkale'de Heyelan: 9 Yapı Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de Heyelan: 9 Yapı Zarar Gördü

Kırıkkale\'de Heyelan: 9 Yapı Zarar Gördü
05.05.2026 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Derekışla köyünde etkili yağış sonrası heyelan meydana geldi, AFAD ve ekipler hasar tespiti yaptı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Derekışla köyünde kuvvetli yağış sonrası meydana gelen heyelanda 9 yapı zarar gördü, AFAD ve ilgili kurum ekipleri bölgede hasar tespit çalışması yaptı. Kaymanın her geçen gün arttığını belirten köy sakini Haydar Demirtaş, "Şu anda durum çok ciddi. Bu kayma ve heyelan gittikçe artıyor" dedi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Derekışla köyünde, 3 gün önce etkili olan kuvvetli yağışın ardından toprak kayması meydana geldi. 85 haneli köyde 9 yapı ve cami duvarları zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kemal Karaburçak (73) ve eşi Döndü Karaburçak'ın (72) yaşadığı evin duvarlarında çatlaklar oluştu. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından kullanılamaz hale gelen ev tahliye edildi. Yaşlı çift, Delice Kaymakamlığı tarafından geçici olarak köyde bulunan sağlık evine yerleştirildi. Hasar gören diğer 8 yapıda ise ikamet eden vatandaşın bulunmadığı öğrenildi. AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar gören evlerde ve camide inceleme yaptı. Ekipler, zeminde oluşan yarıkların bulunduğu alanlarda çalışma yaparak rapor hazırladı.

"Birkaç gündür yarılan yerlerin arttığı görülüyor"

Derekışla köyü muhtarı Kenan Çakıltepe, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köyümüzde 3 gün önce son yağışlardan dolayı heyelan şeklinde kaymalar meydana geldi. İlk andan itibaren durumu jandarma ve AFAD birimlerine bildirdik. Sağ olsunlar, anında yetiştiler. Sayın Kaymakamımız köyümüze geldi. AFAD İl Müdürümüz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden gelen teknik ekip de köyümüzde çalışma yaptı. Birkaç gündür yarılan yerlerin arttığı görülüyor" dedi.

"Burası heyelan bölgesi olarak değerlendiriliyor"

Köy sakini Haydar Demirtaş ise durumun ciddi olduğunu ifade ederek, "Çok kısa zamanda köyümüze intikal ettiler ve gereken çalışmaları yaptılar. Caminin ve köyün alt kısmında gerekli incelemeler yapıldı, raporlar tutuldu. Şu anda durum çok ciddi. Bu kayma ve heyelan gittikçe artıyor. Cumartesi günü ile bugün arasında çok fark var. Yağışlar nedeniyle köy kanalından bu tarafa doğru yaklaşık 15-20 ev risk altında. Burası heyelan bölgesi olarak değerlendiriliyor. Köy camisi de dahil olmak üzere riskli alanlar var. İlerleyen süreçte köyün taşınma ihtimali var. Devletimiz bunu araştıracak. Uygun bir hazine arazisi bulunursa inşallah bu aşamaya gelinecek" diye konuştu.

Demirtaş, devletin tüm imkanlarıyla köyde çalışma yürüttüğünü belirterek, "Korkumuzun bir an önce giderilmesini yetkililerimize söyledik. Onlar da yardımcı olacaklarını, tekrar gelip gerekli çalışmaları yapacaklarını ve sürecin kontrol altında olduğunu ifade ettiler. Devletimizin bütün imkanları seferber edildi. AFAD ekipleri geldi, jandarmamız geldi. Devletimize Allah zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Köy sakinlerinden Cengiz Bulut da evinde çatlaklar oluştuğunu söyleyerek, "Buraya gelen bütün görevlilere teşekkür ediyoruz. Benim evimde de çatlaklar var. Bunlar yazıldı, liste haline alındı. İnşallah bir an önce bu korkularımızı devletimizin sayesinde atlatırız. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Heyelan: 9 Yapı Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:13:58. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Heyelan: 9 Yapı Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.