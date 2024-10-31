Kırıkkale\'de hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de kasten adam öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından hakkında 6 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan da 8 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. (53), Bahşılı ilçesine bağlı Çamlıca köyünde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hükümlü, yapılan işlemlerin ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE