İYİ Partili Çömez mutfak tüpündeki yüzde 52,5 zam oranına dikkati çekti

İYİ Partili Çömez mutfak tüpündeki yüzde 52,5 zam oranına dikkati çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, mutfak tüpünün Ekim 2025'te 1.115 liradan Ekim 2026'da yüzde 52,5 artışla 1.700 liraya yükseldiğine dikkati çekti. Çömez'in paylaştığı görüntüde bir emekli, mutfak tüpü alamadığını söyleyerek fiyat artışından yakındı.
(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, bir yıl önce 1.115 lira olan mutfak tüpünün bugün yüzde 52,5 artışla 1.700 liraya yükseldiğine dikkati çekti.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, sosyal medya hesabından bir emekliyle yaptığı konuşmayı paylaştı.
Çömez'in, "AKP'ye oy veren emekli de dertli" ifadeleriyle paylaştığı görüntüde emekli vatandaş, "Emekliyim, mutfak tüpü alamıyoruz, 1.700 lira olmuş. Verdik kardeşimize, bu geldi başımıza" dedi.
Çömez ise mutfak tüpü fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek, "Ekim 2025'te 1.115 lira olan mutfak tüpü, Ekim 2026'da 1.700 liraya yükseldi; zam oranı yüzde 52,5" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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