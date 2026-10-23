İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin - Son Dakika
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İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin

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İlahiyatçı İhsan Şenocak, Trabzonspor taraftarlarının Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın gollerinin ardından söylediği "Allah Allah, Muhammed Salah" tezahüratına sosyal medyadan tepki gösterdi. Trabzon'un ulema yurdu olduğunu vurgulayan Şenocak, taraftarlara "Derhal buna son verin" çağrısında bulundu.

Trabzonspor taraftarlarının Mısırlı futbolcu Muhammed Salah için yaptığı tezahürata ilahiyatçı İhsan Şenocak'tan sert tepki geldi. Bordo-mavili taraftarların Salah'ın attığı gollerin ardından söylediği "Allah Allah, Muhammed Salah" tezahüratını eleştiren Şenocak, bu ifadelerin kullanılmaması gerektiğini savundu.

"TRABZON ULEMA YURDUDUR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trabzon'un dinî kimliğine vurgu yapan Şenocak, "Trabzon nedir? Ulema yurdudur, değil mi?" ifadelerini kullandı. Şenocak, taraftarların futbolcuya yönelik tezahüratını eleştirerek şunları söyledi:

"Bir Trabzonlu olarak söylüyorum. İslam'dan, imandan izzetini alan Trabzon'da on binler nasıl olur da 'Allah Allah, Mohamed Salah' der? Nereden çıkardınız bunu?"

"DERHAL BUNA SON VERİN"

Taraftarlara söz konusu tezahüratı bırakmaları çağrısında bulunan Şenocak, açıklamasının devamında ise "Derhal buna son verin. Allah'ın gazabını üzerimize çekeceksiniz. Bela gelir, musibet gelir." dedi.

SALAH'IN GOLLERİNDEN SONRA SÖYLENİYOR

Trabzonspor taraftarları, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın attığı gollerin ardından tribünlerde "Allah Allah, Muhammed Salah" şeklinde tezahürat yapıyor. İlahiyatçı İhsan Şenocak'ın bu tezahürata yönelik sözleri ise tartışma yarattı.

Muhammed Salahİhsan ŞenocakTrabzonsporTrabzonSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Abdurrahim KOÇ Abdurrahim KOÇ:
    Hocaefendi doğru söylüyor. 23 3 Yanıtla
    ilhan kan ilhan kan:
    Trabzon un çoğu, Rum kökenli... 1 1
  • Muhammed Fatih Buğrul Muhammed Fatih Buğrul:
    Bazı kişileri peygamber Derecesine getirdiklerinde neredeydiniz hocam gay Lezbiyen ler ameliyat kuyruğu oluşturduğu zaman neredeydiniz 10 14 Yanıtla
    Abdurrahim KOÇ Abdurrahim KOÇ:
    Kardeş hocanın diğer sohbetlerini dinlemedin galiba 8 3
    orhanyildirimes8616 orhanyildirimes8616:
    Adından utan …! mevzu lgbt+ mi ? 0 0
  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Az bile söylemiş insana tapanlara 9 4 Yanıtla
  • vedat cici vedat cici:
    yok arktık 2 6 Yanıtla
  • budak25 budak25:
    Hoca, futbolun haram bir meşguliyet olduğunu neden söylemiyor. 3 1 Yanıtla
    Babasu Aksu Babasu Aksu:
    pardon bu hangi ayette yazıyor 3 1
    kanatmishamza0 kanatmishamza0:
    haram olan futbol değil, haram olan bahis... 0 0
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SON DAKİKA: İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin - Son Dakika
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