Kırıkkale\'de İki Aynı Anda Yangın

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Kırıkkale'de aynı saatte iki farklı noktada çıkan araç ve depo yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yaylacık ve Yenidoğan Mahalleleri'nde iki ayrı yangın meydana geldi. Aynı saatte bir mobilya deposunda ve park halindeki bir araçta yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında yaralanan olmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE