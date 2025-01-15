Kırıkkale'de İnşaat Malzemesi Hırsızlığı

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Kırıkkale'de yaklaşık 450 bin lira değerindeki 2 ton cıvata ve inşaat malzemesi çalan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden yaklaşık 450 bin lira değerindeki 2 ton cıvata ve inşaat malzemesinin çalındığını fark eden iş yeri sahibi İ.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler T.K. ve M.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan malzemeler ise işletme sahibi İ.Ç.'ye teslim edildi. - KIRIKKALE