Kırıkkale'de kaçak alkolden gözaltına alınan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkolle mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda 5 litre etil alkol ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde kaçak alkol bulundurduğu tespit edilen Y.İ. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?