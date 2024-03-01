Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonunda 22 Bin 400 Makaron ve Bin 144 Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonunda 22 Bin 400 Makaron ve Bin 144 Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Kırıkkale\'de Kaçakçılık Operasyonunda 22 Bin 400 Makaron ve Bin 144 Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Kırıkkale'de son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 22 bin 400 adet makaron, bin 144 adet gümrük kaçağı sigara, 20 litre sahte içki ele geçirildi. Ayrıca, 35 adet telefon da polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar devam etmektedir.

01.03.2024 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de son bir hafta 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 22 bin 400 adet makaron, bin 144 adet gümrük kaçağı sigara, 20 litre sahte içki ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 23-29 Şubat tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 22 bin 400 adet makaron, bin 144 adet gümrük kaçağı sigara, 20 litre sahte içki ve 35 adet telefon ele geçirildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ise 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonunda 22 Bin 400 Makaron ve Bin 144 Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 12:20:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonunda 22 Bin 400 Makaron ve Bin 144 Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement