Kırıkkale\'de KADES ve Dolandırıcılık Bilgilendirmesi

Kırıkkale'de polis ekipleri, vatandaşlara KADES uygulaması ve telefon dolandırıcılığı konusunda bilgilendirme yaptı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes Caddesi'nde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında, kadınların acil durumlarda kolluk kuvvetlerinden hızlı şekilde yardım talep edebilmelerine imkan sağlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Ayrıca, telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verildi.

Ekipler, bilgilendirme çalışmaları sırasında vatandaşlara broşür dağıtarak, muhtemel dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumların ivedilikle emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiğini vurguladı. - KIRIKKALE