Kırıkkale\'de KADES ve Dolandırıcılık Bilgilendirmesi
13.08.2025 17:51
Polis, KADES uygulaması ve dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Kırıkkale'de polis ekipleri, vatandaşlara KADES uygulaması ve telefon dolandırıcılığı konusunda bilgilendirme yaptı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes Caddesi'nde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında, kadınların acil durumlarda kolluk kuvvetlerinden hızlı şekilde yardım talep edebilmelerine imkan sağlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Ayrıca, telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verildi.

Ekipler, bilgilendirme çalışmaları sırasında vatandaşlara broşür dağıtarak, muhtemel dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumların ivedilikle emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiğini vurguladı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, KADES, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
