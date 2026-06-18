Kırıkkale'de Kamyon Çarpan Yaşlı Kadın Ağır Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kamyon Çarpan Yaşlı Kadın Ağır Yaralı

Kırıkkale\'de Kamyon Çarpan Yaşlı Kadın Ağır Yaralı
18.06.2026 12:58
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Çelebi'de kamyonun çarptığı yaşlı kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde kamyonun çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Çelebi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.E. isimli yaşlı kadına kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Çelebi, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Kamyon Çarpan Yaşlı Kadın Ağır Yaralı - Son Dakika

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