Kırıkkale'de Kanalizasyon Borusunda Mahsur Kalan Oğlak Kurtarıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kanalizasyon Borusunda Mahsur Kalan Oğlak Kurtarıldı

Kırıkkale'nin Ahılı köyünde bir oğlak, kanalizasyon borusuna girerek mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu oğlak kurtarıldı ve tedavi altına alındı.

18.06.2024 22:32
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Kırıkkale'nin Ahılı köyünde kanalizasyon borusunda mahsur kalan oğlak, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Ahılı köyünde, bir besiciye ait oğlak, kanalizasyon borusuna girerek mahsur kaldı. Köyde yaşayan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, oğlağı kurtarmak için büyük bir çaba sarf etti. İş makinasının da desteğiyle yolun bir kısmını kazılarak oğlağa ulaşıldı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda oğlak borudan çıkarıldı. Kurtarılan oğlak, veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Kanalizasyon Borusunda Mahsur Kalan Oğlak Kurtarıldı - Son Dakika

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