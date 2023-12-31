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Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Kazasında Sürücünün Babası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Kazasında Sürücünün Babası Hayatını Kaybetti

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücünün babası olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ise hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırıkkale\'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Kazasında Sürücünün Babası Hayatını Kaybetti
31.12.2023 - 13:08,
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan sürücünün babası, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 kara yolu üzerindeki Kimeski Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 06 DG 661 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, sürücünün babası olduğu öğrenilen Niyazi Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü E.Y. ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza alanında yapılan tahkikatın ardından 80 yaşındaki Yılmaz'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobilde çekici yardımcıyla otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Kazasında Sürücünün Babası Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Kazasında Sürücünün Babası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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