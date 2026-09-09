Kırıkkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kurtuluş Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı ile 737. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.G. idaresindeki 06 DAB 47 plakalı otomobil, S.Y. yönetimindeki 06 FPY 816 plakalı Mercedes marka minibüse arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü T.G. ile aynı araçta bulunan B.T. ve minibüsündeki M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince yağılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.
Kazayla ilgili inceleme başlattı.
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