Kırıkkale'de motosiklet kazası: 2 genç ağır yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de motosiklet kazası: 2 genç ağır yaralandı

Kırıkkale\'de motosiklet kazası: 2 genç ağır yaralandı

Kırıkkale'de Fabrikalar Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü ve yolcu ağır yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

21.05.2024 22:21
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada 2 genç ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y.Ö. idaresindeki 71 ACY 097 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada, sürücü E.Y.Ö. (19) ile yolcu B.G. (21) ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de motosiklet kazası: 2 genç ağır yaralandı - Son Dakika

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