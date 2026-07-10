Kırıkkale\'de otluk alan yangını 2 bağ evine hasar verdi

Kırıkkale'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, alevlerin sıçradığı 2 bağ evi hasar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde Ahıllı Mahallesi Ömerli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki hobi bahçeleri ile yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Koordineli çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangında 2 bağ evi hasar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE