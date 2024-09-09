Kırıkkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin seyir halindeki kamyona çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki Rafineri Kavşağı'nda meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

09.09.2024 22:54
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kayseri karayolu Rafineri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki 71 ADG 956 plakalı otomobil, A.Ç. yönetimindeki 31 AAE 295 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü H.D. ile yolcular S.Ö. ve E.Ş. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurda yığınına dönen otomobil trafik ekiplerince alınan yol güvenliğinin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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