Kırıkkale\'de park halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de park halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda park halinde duran 71 DT 183 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir süre uğraşın ardından otomobildeki yangını kontrol altına aldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE
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Konya'da kontrolden çıkan bir otomobil, otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza sonucunda durakta bekleyenler yol kenarına savruldu. Yaralılar tedavi altına alındı ve polis olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.
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