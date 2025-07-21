Kırıkkale\'de Seyir Halindeki Otomobilin Motoru Alev Aldı

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Millet Bulvarı üzerindeki İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. idaresindeki 71 BE 175 plakalı Volkswagen marka otomobilin motoru aniden alev aldı. Yangını fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sonrası araçta maddi hasar oluştu. - KIRIKKALE