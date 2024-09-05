Kırıkkale\'de Siber Suç Operasyonları: 9 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

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Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele ekiplerince, sanal ortamda yapılan çalışmalar sonucunda, gözaltına alınan şüphelilerden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, hırsızlık, dolandırıcılık, kredi kartını kötüye kullanma ve bilişim sistemini yok etme gibi çeşitli suçlara karışan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, SBERAY etkinlikleri kapsamında 300 kişiye siber suçlarla ilgili bilgilendirme yapıldı. - KIRIKKALE