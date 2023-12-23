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Kırıkkale'de Sokak Köpeklerinin Saldırısından Kurtulan Çocuk - Son Dakika
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Kırıkkale'de Sokak Köpeklerinin Saldırısından Kurtulan Çocuk

Kırıkkale'de başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçan bir çocuk, park halindeki kamyonetin kasasına saklanarak kurtuldu. Köpeklerin ortadan kaybolmasıyla çocuk yoluna devam etti.

23.12.2023 - 12:47,
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- Başıboş köpekler çocuğa korku dolu anlar yaşattı: Kamyonetin kasasına saklanarak kurtuldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçan bir çocuk, park halindeki kamyonetin kasasına saklanarak kurtuldu.

Kırıkkale'de özellikle sabah ve akşam saatlerinde gruplar halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri vatandaşları huzursuz ediyor. Bazı vatandaşlar, evlerine giderken grup halinde dolaşan köpeklerden dolayı korku dolu anlar yaşıyor. Yeni Mahalle'deki Tuna Caddesi'nde dolaşan başıboş köpekler, akşam saatlerinde evine giden bir çocuğa korku dolu anlar yaşattı. Köpeklerden korkan çocuk, korunmak için cadde de park halinde bulunan kamyonetin kasasına saklandı. Bir süre kasada bekleyen çocuk, köpeklerin ortadan kaybolmasıyla yoluna devam etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kırıkkale\'de Sokak Köpeklerinin Saldırısından Kurtulan Çocuk
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Sokak Köpeklerinin Saldırısından Kurtulan Çocuk - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Sokak Köpeklerinin Saldırısından Kurtulan Çocuk - Son Dakika
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