Kırıkkale'de tartıştığı kadını maket bıçağı ile bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Kırıkkale'de tartıştığı kadını maket bıçağı ile bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı hakim karşısına çıktı

Kırıkkale\'de tartıştığı kadını maket bıçağı ile bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı hakim karşısına çıktı

Kırıkkale'de bir kadını maket bıçağıyla bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı mahkemeye çıktı. Sanık, duruşmada savunma yaparken olayın nasıl gerçekleştiğini anlamadığını söyledi. Olayın ardından tutuklanan sanık hakkında 'kasten öldürme' ve 'mala zarar verme' suçlarından dava açıldı.

30.05.2024 14:39
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Kırıkkale'de tartıştığı kadını maket bıçağı ile bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, "Nasıl olduğunu anlamadım, olay birden gerçekleşti" dedi.

Olay, 4 Nisan tarihinde Kırıkkale il merkezi Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fidan Cantemir (42) ile aynı araçta bulunan E.B. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sebebiyle, E.B. Cantemir'i maket bıçağıyla boğazından bıçakladı. Bıçaklanınca direksiyon hakimiyetini kaybeden Cantemir, otomobil ile kaldırıma çarptı. Ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan 42 yaşındaki kadın, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Fidan Cantemir'in ölümüne ilişkin, başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan E.B. tutuklandı. E.B. hakkında "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye başlandı. Duruşmada tutuklu sanık E.B, taraf avukatları ve öldürülen Fidan Cantemir'in (42) yakınları hazır bulundu.

"Nasıl olduğunu anlamadım"

Duruşmada savunması istenen E.B., uzun süredir birlikte oldukları Fidan Cantemir ile aynı iş yerinde çalıştıkları ve aralarında tartışma çıktığını belirterek, "Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen olay günü beni Fidan aradı ve aracıyla evden aldı. Ablam da şahit. O gün alkollüydüm ve bir süre tartıştık. Araçtan indim, sonra aracın camını kırdım ve tekrar içeri girdim. Tartışma sırasında elimde maket bıçağı vardı, nasıl olduğunu anlamadım, birden olay gerçekleşti. Olay günü bendeki ikimize ait fotoğraflar dolayısıyla tartışma çıktı. 'Fotoğrafları sileceğim' dediğimde, 'silme anı olarak kalsın' dedi. Ayrılmak isteyen o değil, bendim. Ayrıca birlikte olduğumuzu ablası ve yeğeni de biliyordu" dedi.

"'Eşinle görüntülerim var' dedi."

Duruşmada tanık olarak dinlenen Fidan Cantemir'in eşi Abdullah Cantemir ise, "Sanık sürekli bana mesajlar atıyordu. Eşinle görüntülerim var' dedi. Eşime sorduğumda, 'beni tehdit ediyor' dedi. Sanığın evimize gelmesi söz konusu olamaz, çünkü aynı apartmanda yakınlarımız da oturuyor" diye konuştu.

Oğlunun 2 yıl önce başkasıyla evlendiğini ve iki çocuğunun olduğunu öne süren sanığın babası H.B. ise, "Bir gün Fidan'ı arayarak çocuğumun peşini bırakmasını söyledim, ancak uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bırakmadı" şeklinde konuştu.

Tanıkların taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Hakim, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de tartıştığı kadını maket bıçağı ile bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı hakim karşısına çıktı - Son Dakika

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