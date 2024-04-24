Kırıkkale\'de tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

3.Sayfa

Kırıkkale'de tartıştığı sevgilisi tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan kadın, 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 4 Nisan Perşembe günü Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda meydana gelen olayda, F.C. isimli kadın sürücü, 71 ADB 637 plakalı otomobille seyrederken yanında bulunan sevgilisi E.B. ile yaşadığı tartışma neticesinde boğazından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan 42 yaşındaki kadın, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. - KIRIKKALE