Kırıkkale'de tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kırıkkale'de tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale\'de tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de bir kadın, tartıştığı sevgilisi tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. 20 gün boyunca tedavi gören kadın, hastanede hayatını kaybetti.

24.04.2024 20:02
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Kırıkkale'de tartıştığı sevgilisi tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan kadın, 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 4 Nisan Perşembe günü Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda meydana gelen olayda, F.C. isimli kadın sürücü, 71 ADB 637 plakalı otomobille seyrederken yanında bulunan sevgilisi E.B. ile yaşadığı tartışma neticesinde boğazından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan 42 yaşındaki kadın, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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