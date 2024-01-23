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Kırıkkale'de minibüs ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye attı - Son Dakika
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Kırıkkale'de minibüs ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye attı

Kırıkkale-Samsun D-200 kara yolunda bir sürücü, minibüsü ile ters yönde geri ilerleyerek trafiği tehlikeye attı. Trafiğin akıcı olduğu karayolunda bazı sürücüler tepki gösterdi. Olay cep telefonuyla görüntülendi.

Kırıkkale\'de minibüs ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye attı
23.01.2024 - 10:44,
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Kırıkkale'de bir sürücünün minibüsü ile kara yolunda ters yönde geri ilerleyerek trafiği tehlikeye attığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Kırıkkale- Samsun D-200 kara yolundaki Yüksek İhtisas Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, trafiği tehlikeye düşürerek minibüsü ile ters yönde geri geri ilerledi. Trafiğin akıcı olduğu karayolunda bazı sürücüler, korna çalarak tepki gösterdi. Bir süre banket üzerinde bekleyen sürücü, daha sonra yoluna devam etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Kırıkkale, Samsun, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de minibüs ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de minibüs ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye attı - Son Dakika
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