Kırıkkale'de trafik kazası: Aile hayatını kaybetti - Son Dakika
Kırıkkale'de trafik kazası: Aile hayatını kaybetti

30.05.2026 17:54
Kazada hayatını kaybeden aile, Çorum'da toprağa verildi. Diğer yaralılara tedavi sürüyor.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden çift ile 10 yaşındaki çocukları, memleketleri Çorum'un Boğazkale ilçesinde toprağa verildi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde dün meydana gelen kazada, Şermin Erdek idaresindeki 06 FP 360 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada Karakeçili istikametine seyir halinde olan Y.K. idaresindeki 34 HBC 259 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Kazada, Şermin Erdek, eşi Serkan Erdek ve kızları Yaren Erdek (10) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan A.Ö.E., Y.K. Z.K., Y.K., Z.L.K. ile Z.S.K. de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden çift ile 10 yaşındaki kızları Yaren'in cenazesi, işlemlerinin ardından memleketleri Çorum'un Boğazkale ilçesine getirildi. Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Şermin ve Serkan Erdek çiftçi ile kızları Yaren Erdek'in cenazesi toprağa verildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Kılıçdaroğlu, "Hain" sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi
Dünyada sadece Türkiye'de var İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
42 ili birbirine bağlayacak proje Yarısına yakını bitti
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi Katılım farkı dikkat çekti
