Kırıkkale'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında K.D. isimli şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda 165 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli K.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE