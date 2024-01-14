Kırıkkale\'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda S.S. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 15 adet sentetik ecza hapı ve 2,9 gram skunk ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE