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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, S.S. adlı şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 15 adet sentetik ecza hapı ve 2,9 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Kırıkkale\'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı
14.01.2024 - 20:14,
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Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda S.S. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 15 adet sentetik ecza hapı ve 2,9 gram skunk ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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