Kırıkkale'de Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö. isimli şahsı yakaladı. Yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de Vergi Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
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