Kırıkkale'de Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Kırıkkale\'de Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Kırıkkale'de bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

22.10.2024 23:20
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Kırıkkale'de alevlere teslim olan evde mahsur kalan 2 kişi dumandan etkilendi. Ekipler tarafından kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın, Gürler Mahallesi 633. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bekar'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan evde mahsur kalan Sibel Bekar ve Tekmile Demirkaya dumandan etkilendi. Ekiplerin müdahalesiyle evden çıkarılan iki kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının ardından da yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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