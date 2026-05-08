Kırıkkale\'de Yangın: Park Halindeki Araç Yanarak Küle Döndü

Kırıkkale'de park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, eski sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A.'ya ait park halindeki Fiat-Tofaş marka otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE