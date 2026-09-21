Kırıkkale'de yapılan aramada 741 sentetik uyuşturucu bulundu, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de yapılan aramada 741 sentetik uyuşturucu bulundu, 3 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada 741 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildikten sonra mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 741 adet sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında İ.Z., S.Y. ve C.U. isimli şüphelilerin ikametleri ile araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 741 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıKırıkkale3. SayfaGüvenlikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Paranın efendisiyim“ deyip kadın muhabirlere saldırdı Şehir eşkıyası tutuklandı "Paranın efendisiyim" deyip kadın muhabirlere saldırdı! Şehir eşkıyası tutuklandı
İYİ Partili başkana saldırı Otomobiline binerken darbedildi İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi
Eğlence kabusa döndü 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor Eğlence kabusa döndü! 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
Fidan’dan Riyad’a müttefiklik vurgusu: Askeri ihtiyaçlarını karşılamamızın önünde engel yok Fidan'dan Riyad'a müttefiklik vurgusu: Askeri ihtiyaçlarını karşılamamızın önünde engel yok
Manisa’da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı Manisa'da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı
Trump tatili yarıda kesti Husi saldırısı sonrası kritik karar masada Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada
00:55
New York’ta Türk şöleni Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi’ne geldi, 7’den 70’e vatandaşlar karşıladı
New York'ta Türk şöleni! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ne geldi, 7'den 70'e vatandaşlar karşıladı
00:34
SPK’dan tasfiye sürecindeki fonlar için süre değişikliği: 6 aya çıkarıldı
SPK’dan tasfiye sürecindeki fonlar için süre değişikliği: 6 aya çıkarıldı
00:09
Fon soruşturmasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı
Fon soruşturmasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı
23:53
Aldığı bomba kulisi açıkladı İki belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor
Aldığı bomba kulisi açıkladı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
23:32
Türk başbakan adayı Elif Eralp’in Berlin’deki seçim zaferi Yahudileri ayaklandırdı
Türk başbakan adayı Elif Eralp'in Berlin'deki seçim zaferi Yahudileri ayaklandırdı
23:28
Amedspor Başkanı Nahit Eren’den hakemlere zehir zemberek sözler
Amedspor Başkanı Nahit Eren'den hakemlere zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 03:43:56. #.0.3#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de yapılan aramada 741 sentetik uyuşturucu bulundu, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement