Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Kırıkkale'de yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hesap hareketlerinde yaklaşık 1 milyar 250 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, kentte ikamet ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda A.B., H.A., H.Ö., M.Y., M.E., M.S., M.E.K. ve S.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hesap hareketlerinde yaklaşık 1 milyar 250 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu değerlendirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - KIRIKKALE