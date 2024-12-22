Kırıkkale\'de Yasa Dışı Köpek Dövüşüne Baskın: İki Şahsa 12 Bin 850 Lira Ceza

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Kırıkkale'de yasa dışı köpek dövüşü yaptıran şahıslara yönelik baskında hayvanları kurtaran jandarma ekipleri, 2 şahsa toplam 12 bin 850 lira para cezası uyguladı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, merkez ilçeye bağlı Çullu Mahallesi'nde köpek dövüşü yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Sivil jandarma ekiplerinin de katıldığı operasyonda, B.Ç. (28) ve Ö.S. (36) isimli şahısların iki köpeği dövüştürdüğü belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle köpekler muhafaza altına alınarak Kırıkkale Belediyesi Hayvan Koruma birimi ekiplerine teslim edildi. Şahıslara ise kişi başı 6 bin 425 TL olmak üzere toplam 12 bin 850 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - KIRIKKALE