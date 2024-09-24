Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, belediyeye ait parayı zimmetine geçirme suçlamasıyla yürütülen soruşturmada eski muhasebe personelinin kayınbiraderi de tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutulu sayısı 3'e yükseldi.
Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada eski muhasebe personeli M.G.'nin, belediyeye ait banka hesaplarından kayınbiraderi T.D.'ye yüklü miktarda para aktardığı iddia edildi. Düzenlenen operasyonla polis ekipleri T.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylelikle, eski mali işler müdürü A.Ş., eski muhasebe personeli M.G. ve kayınbirader T.D. zimmet suçlamasıyla cezaevine gönderilmiş oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de Zimmet Suçlaması: Üç Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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