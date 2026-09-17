Kırıkkale'de zimmet suçundan 17 yıl 3 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de zimmet suçundan 17 yıl 3 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de zimmet suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kırıkkale'de "zimmet" suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon kapsamında, "zimmet" suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan U.A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, ceza infaz kurumuna gönderildi.
Kaynak: İHA
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