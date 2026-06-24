Yahşihan'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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Yahşihan'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Yahşihan\'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
24.06.2026 09:38
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı, sağlık durumu iyi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Keçili köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.K. (58) idaresindeki 06 CHV 373 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile S.C. yönetimindeki 71 ED 153 plakalı Skoda marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada E.D.'nin (25) kullandığı motosiklet de kazaya karıştı. Zincirleme kazada sürücüler ile araçlardaki E.Ö. (25) ve M.S. (55) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan inceleme sonrası kazaya karışan araçlar otoparka çekildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Yahşihan'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika

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