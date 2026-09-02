Kırıkkale Keskin\'de kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi, 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Keskin ilçesi Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. (56) idaresindeki 40 LC 169 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan E.Y. (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.