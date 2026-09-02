Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde ölümlü kazada Cabatobası köyü muhtarı Sezai Çetin tutuklandı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Danacıobası köyünde 30 Temmuz'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Cabatobası köyü muhtarı Sezai Çetin'in (41) kullandığı otomobil takla attı, yolcu Hasan İleri (41) hastanede yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan sürücü Çetin, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili otomobil sürücüsü köy muhtarı tutuklandı.
Kaza, 30 Temmuz'da Keskin ilçesine bağlı Danacıobası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cabatobası köyü muhtarı Sezai Çetin (41) idaresindeki 71 AEP 790 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yolcu Hasan İleri (41) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan İleri hayatını kaybetti.
Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Cabatobası köyü muhtarı Sezai Çetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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