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Kırıkkale polisinden 'huzur' operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Kırıkkale polisinden 'huzur' operasyonu: 2 gözaltı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet şarjör ve 160 fişek ele geçirildi.

17.01.2024 - 19:42,  Güncelleme: 19:43
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Kırıkkale polisinden "huzur" operasyonu: 2 gözaltı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan toplam 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, H.K. ve O.K.'nun bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Evin odalarında ve bazı bölmelerinde yapılan aramada da 3 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet şarjör ve 160 fişek ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale polisinden \'huzur\' operasyonu: 2 gözaltı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale polisinden 'huzur' operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale polisinden 'huzur' operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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