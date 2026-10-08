Kırıkkale Yahşihan\'da okul çıkışı fenalaşan 17 yaşındaki öğrenci hastanede öldü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde okul çıkışı arkadaşlarıyla yolda yürürken fenalaşan 17 yaşındaki lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yahşihan ilçesi Erenler Mahallesi'nde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arkasındaki arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12. sınıf öğrencisi A.B.A. (17) okul çıkışında arkadaşlarıyla birlikte yemek için Yeni Sanayi istikametine yürümeye başladı. Bu sırada arkadaşlarına nefesinin daraldığını söyleyen öğrenci, aniden yere yığıldı. Ağzından köpük geldiğini gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan A.B.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İlk değerlendirmelerde öğrencinin kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde durulurken, cumhuriyet savcılığınca olay şüpheli ölüm olarak değerlendirildi. Çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.