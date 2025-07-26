Kırkağaç\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Polis ekipleri "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama, Uyuşturucu Madde Kullanma" suçu işleyen şahıslara yönelik belirlenen 2 adreste yapılan operasyonda 99,76 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 459 adet Sentetik Ecza, 8.96 gram Fubinaca Hammadesi, 1 adet hassas terazi uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 575 TL para ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullanma suçumdan yakalanan şüpheli C.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken şüpheli S. S. İse uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan önce gözaltına alındı ardından da sevk edildiği adlı mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA