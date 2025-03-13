Kırkağaç'ta Yangın Faciası: 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kırkağaç'ta Yangın Faciası: 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Kırkağaç\'ta Yangın Faciası: 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki bir evde çıkan yangın sonucunda Hanife Yörük isimli 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yangın, kısa sürede tüm binayı sardı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen sona erdi.

13.03.2025 11:48  Güncelleme: 11:57
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir evde çıkan yangında Hanife Yörük isimli yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay dün gece Kırkağaç'a bağlı Yağmurlu Mahallesinde meydana geldi. Bir binanın 2. katında başlayan yangın, kısa zamanda tüm binayı sardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Küle dönmüş evden geriye yaşlı bir kadının cenazesi kaldı. Yangın sırasında evinden çıkamayan 70 yaşındaki Hanife Yörük isimli vatandaş hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölümü, mahallede büyük üzüntüye sebep oldu.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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