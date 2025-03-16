Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yıkılan duvarın altında kalan adam yaralandı.
Kırkağaç'ın Kocaçeşme Ovası mevkisinde tarla evinde duvar yıkımında çalışan B.D. (40) isimli vatandaş yıkım esnasında göçen duvarın altında kaldı.
Yaralı vatandaş Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından yıkılan duvarın altından çıkarıldı. Bacağı kırılan B.D., 112 acil ambulansı ile Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırkağaç'ta Yıkılan Duvarın Altında Kalan Adam Yaralandı - Son Dakika
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