Kırklareli Belediyesi Şirket Binasına Yangın Saldırısı - Son Dakika
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Kırklareli Belediyesi Şirket Binasına Yangın Saldırısı

Kırklareli Belediyesi Şirket Binasına Yangın Saldırısı

Kırklareli Belediyesi'nin şirket binasına yanıcı madde atarak yangın çıkartan ve gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelinin, 9 Şubat 2024 tarihinde işten çıkarıldığı belirlendi.

12.02.2024 11:05  Güncelleme: 11:11
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Kırklareli Belediyesi'nin şirket binasına yanıcı madde atarak yangın çıkartan ve gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelinin, 9 Şubat 2024 tarihinde işten çıkarıldığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde Kırklareli Belediyesi'nin şirket binasına yanıcı madde atarak yangın çıkartan Ü.T., olaydan 2 saat sonra yakalanmıştı. Emniyete işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Belediyeden çıkarılan işçi olduğu belirlendi

Vali Birol Ekici yaptığı yazılı açıklamada, şüphelinin 9 Şubat 2024 tarihinde belediyeden çıkarılan işçi olduğunu belirtti. Ekici, seçimlerle hiçbir ilgisi olmadığını ifade ederek, "Şüpheli olaydan 2 saat sonra yakalanmıştır. İşten atılan zanlının bireysel intikam duygusuyla gerçekleştirdiği menfur saldırı, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında gerçeğe aykırı bir şekilde 'Demokratik seçim ortamına saldırı' şeklinde lanse edilmiştir. Seçimlerle hiçbir ilgisi olmayan bu menfur saldırıyı kınıyorum. Seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz" dedi - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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