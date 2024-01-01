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Kırklareli'nde 2023 yılında 56 bin 454 araç ve sürücü denetlendi - Son Dakika
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Kırklareli'nde 2023 yılında 56 bin 454 araç ve sürücü denetlendi

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yayınlanan rapora göre, 2023 yılında toplam 56 bin 454 araç ve sürücüye denetim yapıldı. Denetimler sonucunda 533 araç trafikten men edilirken, 269 sürücü belgesi geri alındı. Ayrıca, 8 bin 736 araç sürücüsü ve plakaya toplam 9 bin 393 idari ceza uygulandı.

Kırklareli\'nde 2023 yılında 56 bin 454 araç ve sürücü denetlendi
01.01.2024 - 17:32,
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Kırklareli'nde 2023 yılında 56 bin 454 araç ve sürücüsü trafik polisleri tarafından denetlendi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü 2023 yılına ait bir rapor yayınladı. Yayınlanan raporda aktarıldığına göre toplam 56 bin 454 araç ve sürücüye denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 533 araç trafikten men edilirken, 269 sürücü belgesi geri alındı. 8 bin 736 araç sürücüsü ve plakaya toplam 9 bin 393 idari ceza uygulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde 2023 yılında 56 bin 454 araç ve sürücü denetlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 2023 yılında 56 bin 454 araç ve sürücü denetlendi - Son Dakika
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