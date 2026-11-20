Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi yakınlarında akaryakıt yüklü tankerin devrilerek alev alması sonucu TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı. Tanker sürücüsünün yaralandığı kazada, alevler yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaza, Kırklareli'nde Avrupa Otoyolu'nun Lüleburgaz ilçesi Hamitabat köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde seyreden akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Devrilmenin ardından alev alan tankerin sürücüsü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tankeri saran alevlerin yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçraması üzerine çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tanker kullanılamaz hale gelirken, yangın ve söndürme çalışmaları nedeniyle otoyolun Edirne istikameti yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kaldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.