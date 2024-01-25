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Kırklareli'de kaçak yollarla getirilen 11 büyükbaş hayvan ele geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli'de kaçak yollarla getirilen 11 büyükbaş hayvan ele geçirildi

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalıktan ari olmayan hayvanların kaçak yollarla getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan kontrolde 11 büyükbaş hayvana el konuldu ve hayvanlar sahibine teslim edildi. Besiciye ise 81 bin lira ceza uygulandı.

Kırklareli\'de kaçak yollarla getirilen 11 büyükbaş hayvan ele geçirildi
25.01.2024 - 10:42,  Güncelleme: 10:42
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Kırklareli'de kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 11 büyükbaş hayvan ele geçilirken, besiciye 81 bin lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hastalıktan ari Kırklareli'ne kaçak yollarla hayvan getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Yündalan köyünde yapılan kontrolde 11 büyükbaş hayvana el koydu. Hayvanlar mezbahada kesilerek sahibine teslim edildi. Besiciye ise 81 bin lira ceza uygulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Kırklareli, Tarım, Ceza, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de kaçak yollarla getirilen 11 büyükbaş hayvan ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'de kaçak yollarla getirilen 11 büyükbaş hayvan ele geçirildi - Son Dakika
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